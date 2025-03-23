В офисе Зеленского заявили, что встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет

Никаких встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замруководителя офиса Владимира Зеленского Павла Палису.

"Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Переговоры длились более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине. Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду.

В Минобороны РФ сообщили, что в этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российской ПВО было приказано обезвредить БПЛА, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС.

При этом Киев через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа атаковал дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская на Кубани. 21 марта Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ночью был осуществлен подрыв расположенной недалеко от границы газоизмерительной станции. Отмечается, что киевский режим сделал это "преднамеренно".

Помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. По его словам, российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.