Губернатор проверил ход реконструкции Северных очистных сооружений канализации в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверил ход реконструкции Северных очистных сооружений канализации (СОСК). На объекте глава региона провел очередное заседание штаба с участием в режиме ВКС первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина.

На сегодняшний день подрядная организация имеет небольшое отставание от графика. За последние два месяца количество рабочих на объекте увеличено вдвое – до 100. Такую задачу губернатор ставил в ходе выездного совещания в начале января. Сегодня глава региона поручил к апрелю вывести на площадку ещё 40 специалистов. Это позволит сократить отставание и к началу мая полностью войти в график.

Основные работы уже завершены на первичном отстойнике, приемной камере, станции сырого осадка, котельной. Закуплены новые трансформаторные подстанции. К началу апреля весь необходимый материал поступит на площадку.

По словам заместителя председателя правительства Астраханской области Михаила Богомолова, привлечение дополнительного субподрядчика – компания «Современные системы реновации» позволило нарастить темп работ. Специалисты компании прокладывают магистральные сети на объекте.

Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован на 1 июня 2025 года. После чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам для выхода на проектные показатели очистки сточных вод.