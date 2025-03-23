США и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря

США и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно", - приводят его слова ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. По его словам, российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.