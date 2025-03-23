Песков заявил, что не стоит обольщаться скорыми перспективами разрешения конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что не стоит ждать скорого завершения конфликта на Украине.

"Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа", - прокомментировал он перспективы урегулирования.

Есть вопросы на которые РФ и США предстоит вместе искать ответы. Сейчас страны в начале этого пути. При этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились при необходимости продолжать контакты.

Напомним, второй телефонный разговор Путина и Трампа прошел 18 марта. Переговоры длились более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине. Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду.

В Минобороны РФ сообщили, что в этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российской ПВО было приказано обезвредить БПЛА, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС.

При этом Киев через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа атаковал дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская на Кубани. 21 марта Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ночью был осуществлен подрыв расположенной недалеко от границы газоизмерительной станции. Отмечается, что киевский режим сделал это "преднамеренно".