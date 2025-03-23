23 Марта 2025
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Фото: nso.ru

В зоне СВО ликвидирован предатель из Перми

В зоне СВО ликвидирован предатель – уроженец Перми, участник РДК* Антон Зырянов**, сообщает журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

"Вырусь, участвовшая в террористических атаках на Белгородскую область в 2023 году, уничтожена на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Антон Зырянов был дважды осужден в России.

Впервые в 2019 году в Перми Ленинский районный суд приговорил его к пяти годам реального лишения свободы за попытки поджога зданий "Единой России" и прокуратуры. Решение выносилось заочно — он и еще один фигурант дела на оглашение приговора не явились, позднее выяснилось, что они бежали из России и сначала служили в батальоне "Азов"***, а затем — в РДК*. Как пишут СМИ, у пермяка был позывной "Турист".

В 2022 году они давали интервью различным СМИ. Оба объявлены за совершение преступлений против России в международный розыск. Как сообщала ФСБ России, в Пермском крае, Еврейской автономной и Ростовской областях раскрыли россиян, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. В Прикамье разоблачена агентурная группа СБУ, в которой были двое пермяков.

В 2024 году Зырянову был вынесен второй заочный приговор, уже во 2-м Западном окружном военном суде. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы со штрафами в размере 2 млн рублей каждому. Первые восемь лет он должен был провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

* "Русский добровольческий корпус" (запрещен в РФ) добавлен в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ. Националистическая организация стала 50-й в этом списке. Решение о признании РДК террористической организацией вынес 2-й Западный окружной военный суд.

**Антон Зырянов внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

*** Верховный суд России признал украинский националистический батальон"Азов" (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Теги: предатель, госизмена, Поддубный, СВО


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