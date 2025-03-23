Россия и США могут совместно продавать электроэнергию Запорожской АЭС

Россия и США могут совместно продавать электроэнергию Запорожской АЭС, создав для этого совместное предприятие. Такое заявление сделал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Варианты взаимодействия могут быть разными. Например, речь может идти не о том, чтобы американские структуры владели станцией, а о том, чтобы создать совместное предприятие для продажи электроэнергии украинским потребителям. В пользу возможного сотрудничества говорит ряд факторов. Во-первых, в современных реалиях пустить ЗАЭС крайне сложно. По-прежнему сохраняется угроза обстрела ее инфраструктуры. И тут может быть использован тот принцип, про который американская сторона говорит Украине: наличие компании из США предотвратит обстрелы. В данном случае это может сработать, ведь Киев эти обстрелы все-таки проводит", - сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Юшкова.

Во-вторых, запустить Запорожскую АЭС на полную мощность рискованно из-за того, что в июне 2023 года Украина взорвала Каховскую ГЭС, что привело к ликвидации одноименного водохранилища. У ЗАЭС есть свой пруд для охлаждения, но он всегда был связан с Каховским водохранилищем и риска недостатка воды никогда не возникало.

Для снабжения пруда охлаждения нужно заново построить водозаборную систему. Для этого надо гарантировать безопасность при сооружении и эксплуатации этой инфраструктуры либо восстановить саму Каховскую ГЭС. В этом случае встанет вопрос источников финансирования. России было бы выгодно ввести в эксплуатацию хотя бы несколько реакторов. Это позволило бы "запитать" потребителей новых регионов, а также создать резервы энергосистемы всего юга страны, включая Крым.

С 2022 года станция находится под российским контролем и перешла под управление "Росатомом".

ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе: она состоит из шести реакторов ВВЭР-1000. Из-за обстрелов украинскими военными территории станции и сетевой инфраструктуры все реакторы были переведены в состояние холодного остова. Риск был в том, что если ЛЭП, питающие станцию будут повреждены, а резервные дизель-генераторы выработают все топливо, то система охлаждения реакторов отключится и может повториться авария, которая произошла на японской Фукусиме.