В Нефтекамске из торгового центра эвакуированы 265 человек из-за пожара

В Башкортостане в Нефтекамске в магазине бытовой техники "Центральный" произошел пожар. Огонь быстро распространился по другим помещениям., сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению привлекли более 40 сотрудников и 16 единиц техники. В 10.11 по мск времени огонь был ликвидирован. Площадь составила порядка 500 кв. м.

Проведена эвакуация людей - всего эвакуировали 265 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.