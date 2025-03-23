В Краснодарском крае на горящей нефтебазе произошел выброс нефтепродуктов

В Краснодарском крае на нефтебазе сегодня ночью произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены.

Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили.

Продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв. м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.

К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края, четыре пожарных поезда. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.