В СКР раскрыли информацию о преступлениях, которые совершали в Курской области украинские боевики

Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Военные следователи работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Сейчас эвакуированные мирные жители находятся в ПВР. Ведется сбор доказательств о преступлениях боевиков.

Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме этого, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов города Суджи. В результате некоторые здания были полностью разрушены.

Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.