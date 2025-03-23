МВД предупредило россиян об опасности мошенничества через общественный Wi-Fi

Полиция предупредила россиян, что использовать общественный Wi-Fi и зарядные устройства небезопасно и желательно не вводить в них пароли доступа, логины, номера, сообщают РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

При использовании общедоступной сети нужно отключить функцию "Общий доступ к файлам и принтерам" и использовать только защищенное соединение через HTTPS, а не HTTP. Так же в смартфоне стоит отключить функцию автоматического подключения к общественному Wi-Fi.



Ведомство напоминает, что есть определенные риски и при использовании зарядного устройства в общественных местах. Через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО.



Чтобы себя обезопасить, нужно пользоваться собственным проводом и подключаться к электрической розетке, также стоит использовать специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства. Если же все-таки необходимо зарядить телефон в общественном месте, то нужно делать это в крупных торговых центрах, на вокзалах или в аэропортах. При этом устройство нужно выключить, говорится в публикации.