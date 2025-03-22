Бастрыкин снова затребовал доклад по делу о травле сына бойца СВО на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу об издевательствах над 11-летним СВО из Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Невьянска дети издеваются над мальчиком с особенностями развития. Утверждалось, что мать ребенка не раз обращалась к руководству школы, чтобы там приняли меры, но травля продолжалась. При этом отец пострадавшего мальчика является участником СВО.

После того, как история получила огласку, в ситуации стал разбираться Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". По данным следствия, руководство образовательного учреждения знало о данной ситуации, но не предпринимало никаких мер по ее разрешению.

Теперь стало известно, что 18 марта один из учеников снова избил мальчика в здании школы. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Никаких мер после этого также принято не было.

Глава СКР потребовал повторный доклад, в котором должен содержаться проведенный комплекс следственных мероприятий и изложены все установленные обстоятельства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Первый доклад по данному уголовному делу Бастрыкин затребовал в конце февраля.