На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся на острове Пхукет в Таиланде. Четыре человека получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь. Всех из медучреждения уже выписали, сообщил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

ДТП произошло, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу, передает ТАСС. Всего в автобусе находилось 35 россиян.

Shot пишет, что водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел с дороги, повалил дерево и врезался в угол здания.

В январе российские туристы попали в автоаварию на Шри-Ланке. Автобус столкнулся с цементовозом. Около 19 человек пострадали. Их госпитализировали.