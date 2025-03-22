"Автомобилист" победил действующего обладателя Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" красиво завершил регулярный чемпионат КХЛ, взяв верх над действующим обладателем Кубка Гагарина – магнитогорским "Металлургом". Встреча прошла сегодня на новейшей "УГМК-Арене" в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

"Автомобилист" очень активно провел первый период, постоянно угрожая воротам соперника. Итогом стала заброшенная под занавес первой 20-минутки шайба в исполнении Артема Каштанова.

Едва стартовал второй период, как Каштанов оформил дубль. А вскоре за задержку игры был на 2 минуты удален голкипер "Магнитки" Илья Набоков. Место в воротах гостей занял Александр Смолин. Хозяева мастерски разыграли большинство, и капитан "Автомобилиста" Анатолий Голышев довел счет до разгромного – 3:0.

Сразу после этого на льду вспыхнула массовая драка, которая привела к удалениям у обеих команд. Набоков в ворота так и не вернулся, тренерский штаб гостей сделал ставку на Смолина, и тот не подвел – больше магнитогорцы в этот вечер не пропустили.

Спустя три минуты после этих событий "Металлург" сумел отыграть одну шайбу – отличился Робин Пресс. Больше во втором периоде голов не случилось.

Почти весь третий период также прошел без заброшенных шайб, хотя моменты возникали то у одних, то у других ворот. Гости сняли вратаря и стали не на шутку напрягать оборону хозяев "УГМК-Арены". За 20 секунд до конца периода Трой Джозефс сократил отставание до минимального. Но большего обладатель Кубка Гагарина сделать не успел и в итоге уступил.

По итогам регулярного чемпионата подопечные Николая Заварухина заняли четвертое место в Восточной конференции КХЛ. "Металлург" стал третьим. В первом раунде плей-офф "Автомобилист" встретится с казанским "Ак Барсом", который он выбивал из турнира в прошлом сезоне. Эта серия начнется в Екатеринбурге.

"Металлургу" же достался омский "Авангард". Первые игры Кубка Гагарина-2025 пройдут уже 26 марта.