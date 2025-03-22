Россия рассчитывает на продвижение в переговорах в Эр-Рияде, - Карасин

Российская делегация на встрече с США 24 марта в Эр-Рияде рассчитывает достичь продвижения вперед в переговорном процессе. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо [работать]. По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал Карасин в комментарии телеканалу "Звезда".

Ранее стало известно, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американская команда тоже уже сформирована, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Уточнялось, что на переговорах речь пойдет о черноморской инициативе, сообщает ТАСС.