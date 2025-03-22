Игорь Бабушкин проинспектировал готовность новых социальных объектов

Во время рабочей поездки Игорь Бабушкин проинспектировал строящуюся школу на 1000 мест в Ленинском районе и второй корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов города Астрахани.

Готовность новой средней общеобразовательной школы на сегодняшний день составляет около 50%. Объект начали возводить в 2023 году по национальному проекту «Образование». Строительство продолжилось в рамках государственной программы «Развитие образования». Общий объем финансирования составил более 67 миллионов рублей.

Сейчас здесь трудятся около 100 рабочих и восемь единиц техники. В будущем учебном заведении завершается возведение монолитного каркаса. По словам подрядчика, монтаж несущих конструкций будет окончен к апрелю.

Специалисты устанавливают оконные блоки, прокладывают вентиляционные и электрические кабели, проводят сантехнические и штукатурные работы. В здании подведено водоснабжение и отопление.

Игорь Бабушкин поставил подрядчику задачу завершить работы в установленный срок. Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года.

В ходе рабочей поездки глава Астраханской области также проинспектировал новый корпус дома-интерната на улице Безжонова.

Помимо комфортабельных комнат для проживания, здесь оборудованы библиотека, зимний сад, творческая мастерская и зал ЛФК. Кроме того, в учреждении предусмотрена комната школы ухода, где специалисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки.

Социальный объект на 74 места построен по нацпроекту «Демография». Официальное открытие дома-интерната, расположенного рядом с действующим, где проживают более 260 пожилых людей, запланировано на середину апреля.