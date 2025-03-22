В Астраханском сурдологическом центре проходят обследование ветераны СВО

Астраханский центр проводит комплексную проверку организма ветеранов с минно-взрывными ранениями и нарушениями слуха. Осмотры продолжатся 1, 2 и 3 апреля. Всего планируется исследовать здоровье около 100 участников СВО.

Основная цель — оценка состояния слуховых функций и разработка рекомендаций по реабилитации. После обследования пациентов специалисты примут решение о необходимом лечении, возможности госпитализации или направления в специализированные реабилитационные центры, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Координирует акцию астраханский филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», который предоставляет ветеранам персональное сопровождение социальных координаторов, помогающих в вопросах медицинского обслуживания и социальной адаптации.