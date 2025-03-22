23 Марта 2025
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Фото: официальный телеграм-канал Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

СК: Жители Курской области рассказали о новых фактах пыток солдатами ВСУ

Жители Суджанского района Курской области сообщили следователям о новых фактах преступлений ВСУ в отношении мирных жителей, заявили в Следственном комитете РФ.

Так, по информации ведомства, жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала о жестоких пытках и убийстве украинскими боевиками российского военнослужащего в августе 2024 года. В том же селе украинские военные расстреляли в мужа местной жительницы, который направлялся в магазин.

Также в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинским военным был убит местный житель, ехавший на велосипеде.

19 января в результате сброса снаряда вооруженных формирований Украины на частный дом в Судже погибла женщина. Также в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом погибла 94-летняя женщина.

Кроме того, местная жительница рассказала, что в начале августа 2024 года при захвате села, в котором она жила, сразу были убиты два человека, мужчина и женщина.

Другой житель Суджанского района рассказал следователю, что украинские боевики ходили по домам, срывали замки, заставляли людей вставать на колени и угрожали убийством.

Ранее сообщалось, что российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений украинских вооруженных формирований в Курской области. Жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита. С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. 19 марта Путин заявил, что все украинские военные, совершавшие преступления против мирных жителей Курской области, должны быть установлены и наказаны. По словам президента, все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления в Курской области, квалифицируются как террористы.

Теги: всу, курская область, пытки, ск


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