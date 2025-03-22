23 Марта 2025
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой на российском форуме "Малая Родина-сила России" представил опыт Сургутского района по сохранению культурного наследия КМНС

Делегация Сургутского района на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» в Югре представила опыт работы по сохранению культурного наследия коренных жителей. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Форум «Малая Родина – Сила России» организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ, проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

В числе спикеров регионального этапа «Наследие» был и губернатор Югры Руслан Кухарук. Он рассказал о программах сохранения народной культуры, как механизме развития туристического потенциала Югры.

Андрей Трубецкой на площадке форума рассказал, что на территории муниципалитета проживает без малого четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"В поддержку их народных традиций ежегодно проводим национальные праздники. Так, в Русскинской проводится районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников состоится уже в 55-й раз", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В поселении муниципалитет благоустроил национальную деревню. На эти работы израсходовано 150 млн рублей. Кроме того, власти Сургутского района обустроили Арт-парк, игровую зону «Йонтех», Событийную площадь и Этнодеревню. В последние годы Русскинская приросла спорткомплексом, крытым хоккейным кортом и молодежным центром. В реализации развития поселений и сохранении культуры, традиций КМНС помогают недропользователи.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Сейчас на Барсовой горе продолжается строительство масштабного туристического объекта – одноименного музейного комплекса. Ранее там была обустроена туристическая тропа «ЧелоВечность», установлены интерактивные павильоны. В реализацию проекта уже вложено 260 млн рублей, из которых 96% – средства Сургутского района.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Эта работа дает результаты: по итогам 2024 года муниципалитет посетили 215 тысяч туристов", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Итоговое мероприятие Форума пройдет в апреле в Москве.

В 2024 году Сургутский район на форуме «Малая Родина – Сила России» представил «Социально-экономическую стратегию развития муниципалитета до 2036 года».

Теги: андрей трубецкой, форум малая родина-сила россии, кмнс, барсова гора, национальная деревня


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