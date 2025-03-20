Зеленский: Конфликт Украины с Россией не должен завершиться по линии соприкосновения

Украинский президент Владимир Зеленский выступил против завершения конфликта с Москвой по линии соприкосновения.

По его словам, потому что "это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов". Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?", — заявил глава государства о своем разговоре с американским лидером.

По словам Зеленского, глава белого дома понимает, что Киев юридически не признает российскими территории, перешедшие под контроль России. Он также отметил, что есть страны, готовые разместить на Украине свой военный контингент. "Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом", — подчеркнул Зеленский, сообщает "УНИАН".

Трамп понимает, что требовать территориальных уступок на Украине со стороны РФ практически невозможно. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, его позиция схожа со словами главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения.

Напомним, по окончании Второй мировой войны Берлин был поделен между союзниками. Западный Берлин оставался под контролем западных стран, а восточный — под контролем СССР.