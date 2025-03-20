В России могут ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям

В России чипсы предлагают сделать подакцизным товаром.

При этом одновременно предложено запретить их продажу несовершеннолетним. С такой инициативой к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратился руководитель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, размер акциза может быть определен в 20% от стоимости чипсов.

В документе есть отсылка к Всемирной организации здравоохранения, которая еще в 2020 году рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы. ВОЗ отмечает, что потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой в мире каждый год происходит до 500 тыс. преждевременных смертей. В 2023 году организация поставила чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре напомнил о мерах, которые кабмин РФ уже предпринял по борьбе с вредной едой. С 2023 года акцизом стали облагаться сахаросодержащие напитки. С октября того же года повысилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10 до 20%, сообщают "Известия".

Тем временем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал Роспотребнадзор проверить всем известный напиток Coca-Cola на наличие вредных веществ, таких как хлораты. Более того, он считает, что подобные напитки вообще следует убрать с полок магазинов и из ассортимента маркетплейсов. По его мнению, необходимо приостановить ввоз в страну "параллельного импорта".