Выдачи автокредитов обвалились до двухлетнего минимума

В России за февраль банки выдали гражданам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд руб.

Это минимальный показатель с весны 2023 года, заявили в Объединенном кредитном бюро. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдачи сократились в 1,5 раза. Кредитные организации также сообщил о существенном снижении выдач по сравнению с предыдущим годом. Банки выдают меньше автокредитов, так как Центробанк России последовательно проводит политику "охлаждения" рынка автокредитования. Об этом сообщил гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.

Однако главной причиной обвала рынка можно считать рост утилизационного сбора, который платят продавцы, но все издержки закладываются в стоимость машины. Утилизационный сбор перечисляют импортеры и производители за каждый проданный в стране автомобиль. Отечественным компаниям эта сумма возвращается в виде субсидий. Поэтому рост утильсбора в основном затрагивает иномарки, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что банки по итогам 2024 года выдали гражданам рекордное количество автокредитов. За год было оформлено 1,4 млн таких займов на 2 трлн руб.