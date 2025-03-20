Зеленский запросил у США дополнительные системы ПВО

Во время телефонного разговора, который состоялся между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, украинский лидер попросил коллегу предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом в совместном заявлении заявили глава Госдепа США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. По их словам, Трамп согласился сотрудничать с ним в поиске доступных систем, особенно в Европе. Трамп и Зеленский также обсудили ситуацию в Курске и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации.

Также президент США обсудил с Зеленским ситуацию с электроснабжением и атомными электростанциями Украины и отметил, что Вашингтон может оказать значительную помощь в управлении этими объектами, сообщают "Ведомости".

Президент США назвал разговор с Зеленским "очень хорошим". По его словам, большая часть обсуждения касалась вчерашнего разговора с Владимиром Путиным c тем, чтобы "выровнять Россию и Украину в том, что касается их запросов и нужд".