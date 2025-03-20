Дуров заявил о более чем 1 млрд активных пользователей Telegram в месяц

Количество активных пользователей Telegram существенно превысило 1 млрд в месяц.

Об этом заявил миллиардер и основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, не считая WeChat, которым пользуются преимущественно в КНР. В среднем пользователи открывают мессенджер 21 раз в день и проводят в приложении 41 минуту.

Дуров также заявил о росте прибыли — в 2024 году она составила $547 млн. Бизнесмен раскритиковал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) - самый популярный мессенджер в мире, который он назвал "дешевой, разбавленной имитацией Telegram".

Ранее Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай. "Процесс продолжается, но приятно вернуться домой", — сообщил он, выразив слова благодарности "миллионам людей во всем мире" за поддержку.