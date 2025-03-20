Генпрокуратура: стоимость изъятых у коррупционеров активов составляет 500 млрд рублей

Стоимость изъятых у чиновников-коррупционеров активов в 2024 году составила 504 млрд руб.

Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Всего по искам ведомства суды обратили в государственный доход имущество, которое оценивается почти в 2,4 трлн руб. Речь идет в том числе о стратегических предприятиях, находящихся под иностранным контролем. Собственники таких компаний давали указания по выводу продукции и прибыли в "недружественные" юрисдикции, а также не вкладывали деньги в развитие инфраструктуры, не выполняли перед коллективом социальные обязательства и не платили в полной мере налоги.

Краснов указал, что в ряде случаев деньги направлялись на финансирование военных Украины. Прокуроры установили 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, что стало основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности более 73 тыс. должностных лиц. А 703 чиновника были уволены в связи с утратой доверия, сообщает "Коммерсант".