Рубио: в США понимают, что Путин не будет легким переговорщиком
В администрации США понимают, что Владимир Путин будет для Вашингтона непростым партнером на переговорах по украинскому кризису. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Мы все понимаем, что Путин не будет легким переговорщиком в этом отношении. Мы все это понимаем, но мы должны начать процесс, чтобы понять, возможно ли вообще что-то сделать", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.
Как сообщает ТАСС, Рубио отметил, что США и Россия "не разговаривали уже три года". Теперь Вашингтон намерен выяснить, какая у Москвы позиция по поводу возможной сделки по урегулированию кризиса на Украине.
Ранее в Кремле назвали условие для нормализации отношений России и США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений".