Рубио: в США понимают, что Путин не будет легким переговорщиком

В администрации США понимают, что Владимир Путин будет для Вашингтона непростым партнером на переговорах по украинскому кризису. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

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"Мы все понимаем, что Путин не будет легким переговорщиком в этом отношении. Мы все это понимаем, но мы должны начать процесс, чтобы понять, возможно ли вообще что-то сделать", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Как сообщает ТАСС, Рубио отметил, что США и Россия "не разговаривали уже три года". Теперь Вашингтон намерен выяснить, какая у Москвы позиция по поводу возможной сделки по урегулированию кризиса на Украине.

Ранее в Кремле назвали условие для нормализации отношений России и США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений".