Проводили зиму с огоньком. Жители Академического района Екатеринбурга отметили Масленицу с играми, блинами и подарками

2 марта в Преображенском парке Академического прошли яркие масленичные гулянья. Проводить зиму и встретить весну собрались тысячи жителей и гостей самого молодого района. Организаторы подготовили бесплатные сладости, а также сувениры и подарки, которые можно было выиграть в конкурсах.

Детям и взрослым предлагали сыграть в зимний боулинг, принять участие в петушиных боях и заячьих бегах, испытать свою силу в перетягивании каната и метании валенка и даже сразить на подушках.

Те, кто предпочитают проводить свое время не так активно, могли посетить мастер-классы по изготовлению кукол и росписи деревянных ложек, попрыгать через скакалку, решить головоломку, разукрасить огромную раскраску или "погадать", чего стоит ожидать в этом году.

Организаторы также подготовили множество интересных тематических локаций, в которых можно не только сделать памятные фото, но и поиграть.

"У нас традиционно все праздники в районе проходят с очень большим количеством людей, детей, у нас очень много творческих коллективов. Народ молодой, задорный, любит праздники, любит отмечать. Ну а Масленица, конечно, такой праздник, когда мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Это, безусловно, поднимает настроение и добавляет жизненной энергии", - сказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Он также напомнил, что район уже в 15-ый раз устраивает масленичные гулянья. Помня о приметах, АО СЗ "РСГ-Академическое" испекло для гостей праздника 1000 блинов, каждый из которых символизирует один счастливый день в этом году.

Помимо блинов екатеринбуржцам предлагали, горячий чай, пышки, карамельных петушков и плов с полевой кухни. Где-то для получения нужно было раздобыть специальную наклейку в виде блинчика, где-то отсканировать QR-коды, ну а где-то просто отстоять очередь.

Последнее не сильно волновало гостей праздника. Горожане весело проводили время с семьями и детьми, активно принимая участие в различных конкурсах. Призами были как сладости и небольшие сувениры, так и различные сертификаты – никто из участников не ушел без подарка и хорошего настроения.

Поддерживали атмосферу творческие коллективы детских садов Академического района, выступая с танцами, песнями, стихами и другими номерами.

"Мы собрались в этом чудесном парке, чтобы всем районом проводить зиму, отметить Масленицу, встретить весну, зарядиться позитивом, энергией, улыбками и здоровьем, - сказал один из организаторов, генеральный директор УК "Академический" Андрей Сизов. - Мы с самых первых домов в Академическом все вместе привыкли отмечать этот праздник, встречать весну. Когда было еще три-четыре дома, мы встречали Масленицу на въезде в район. Теперь у нас есть парк. Мы ежегодно отмечаем вместе с соседями, вместе с гостями района этот замечательный праздник. С каждым годом у нас все больше, лучше, бодрее и веселее. Заряжаемся оптимизмом и идем в новый летний период".

Кульминацией гуляний стало традиционное сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и встречу весны. Владычица огня прожгла дорогу к весне и помогла Академическому, в буквальном смысле, "с огоньком" проводить холодные зимние деньки.