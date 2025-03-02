Новый фильм о Пушкине собрал в кино миллиард рублей за 16 дней

Новый российский фильм "Пророк. История Александра Пушкина" собрал в кинопрокате чуть больше 1 млрд рублей за 16 дней с даты выхода. Такие данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Премьера ленты состоялась 14 февраля. Согласно данным ЕАИС, за это время в России кино посмотрели более 2 млн зрителей. Бюджет фильма составил 800 млн рублей.

"Пророк. История Александра Пушкина" рассказывает о жизни поэта от лицейских дней до смертельной дуэли. Роль Александра Сергеевича исполнил актер Юра Борисов.

Рецензию Накануне.RU на новый фильм о Пушкине можно прочитать здесь.