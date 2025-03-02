В Турции навали возможную дату досрочных выборов президента страны

Досрочные выборы президента Турции могут состояться в ноябре 2027 года. Об этом сообщил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман.

Как пишет РИА Новости, по словам Яймана, кандидатом от правящего альянса вновь будет Реджеп Тайип Эрдоган. Сам Эрдоган ранее говорил, что в повестке Партии справедливости и развития нет досрочных выборов.

При этом очередные президентские выборы в Турции запланированы на весну 2028 года. Как отмечает ТАСС, по Конституции Турции в 2028 году Эрдоган больше не сможет бороться за президентское кресло, но в случае досрочных выборов у него появляется такое право.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Турцию помочь в восстановлении страны после заключения мирного соглашения, а Эрдоган заявлял о территориальной целостности Украины.