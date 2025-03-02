"Предстоит долгий путь". Кремль назвал условие для нормализации отношений с США

В Кремле назвали условие для нормализации отношений России и США. Его озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений".

"Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", - сообщил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что новая администрация Соединенных Штатов стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации.

"Это во многом совпадает с нашим видением", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, также в Кремле высказались о возможном изменении позиции Евросоюза по отношению к США.