Глава СКР назвал страны, поставляющие наиболее смертоносное оружие ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное оружие из европейских стран.

По его словам, СКР совместно с Минобороны документируют факты поставок иностранного оружия и иной техники.

"Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран", - рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его данным, из Европы ВСУ поставляются крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Кроме этого, ВСУ получают беспилотники. Их используют не только в боевых действиях, но и при атаках на гражданские объекты.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин сообщил, что с февраля 2022 года, когда началась СВО, Украина атаковала более 30 регионов России.