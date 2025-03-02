"Посмотрим, время покажет": Кремль о возможном изменении позиции Евросоюза к США

В Кремле высказались о возможном изменении позиции Евросоюза по отношению к США. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, для этого нужно время.

"Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений – посмотрим, время покажет", - заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее в Кремле заявляли, что инвестиционное и торговое сотрудничество России и США, в том числе по редкоземельным металлам, возможно только после урегулирования ситуации на Украине.