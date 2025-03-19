20 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов считает "не сильно умными" тех, кто пытается скандальными публикациями породить конфликт между астраханскими законодателями и региональной исполнительной властью

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов сегодня провел пресс-конференцию для местных СМИ.

Один из журналистов в ходе встречи поинтересовался у спикера - работает ли законодательная и представительная власть региона в одной команде. Скорей всего, тема была поднята в связи с недавними публикациями на некоторых порталах о якобы имеющемся конфликте между депутатами и министрами региона.

Глава областного парламента не стал уходить от провокационного вопроса.

"Могу сказать точно - мы работаем в единой команде. Меня иногда удивляет, что в прессе некоторые мои действия и действия депутатского корпуса пытаются трактовать на свой лад. Я же не где-то за тридевять земель, я здесь, я с вами. Придите, позвоните. У нас есть пресс-служба. Спросите официальное мнение, после этого давайте свое заключение. Но у нас есть народ, я никого не хочу обидеть, но не побоюсь этого слова, не сильно умный. Берут наши какие-то высказывания и начинают интерпретировать по-своему. Для чего – непонятно. У нас такие случаи уже были. К сожалению, они плохо заканчиваются", - заявил Игорь Мартынов.

(2025)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Астраханской областной Думы отметил, что конструктивный рабочий диалог между ветвями власти – это никак не система некоего противодействия.  И законодательная, и исполнительная власти Астраханской области руководствуются одной целью - создавать условия для улучшение благосостояния жителей региона.

(2025)|Фото: astroblduma.ru

«Могут быть какие-то дополнения, рекомендации, иной взгляд, но цель у нашей работы – общая», – заявил Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, астраханская областная дума, исполнительная власть


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