В Кремле обсуждают отставку губернатора Оренбургской области

В Кремле обсуждают замену губернаторов Оренбургской и Свердловской областей Дениса Паслера и Евгения Куйвашева, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП) и руководству "Единой России".

По словам собеседников издания, губернатора Оренбургской области Дениса Паслера могут отправить в отставку. Однако это будет "не негативная отставка, а, скорее, повышение" — Паслер, работавший ранее в Свердловской области, главный кандидат в преемники Евгения Куйвашева. Отставка свердловского губернатора якобы тоже обсуждается.

Денис Паслер стал временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы с результатом в 65,93%. О возможной отставке Паслера "Ведомости" писали в конце 2023 года, но после масштабного наводнения в регионе разговоры о ней сошли на нет.

После паводков состоялись выборы, на которых Паслер снова одержал победу. За него проголосовали 78,14% избирателей. Администрация президента не имеет претензий к работе губернатора. Убедительный результат на недавних перевыборах мог бы быть аргументом против отставки, однако в АП говорят о том, что переход Паслера на новую должность сейчас "вероятен" и для него "есть основания".

Недавно сотрудников внутриполитического блока Кремля предупредили, что ориентировочно во второй половине марта или "чуть позже" можно ожидать две-три губернаторские отставки по типу той, которая произошла в Новгородской области.

Денис Паслер — выходец из Свердловской области. Он родился в Североуральске. С 2008 по 2012 год был депутатом заксобрания Свердловской области, а потом стал председателем правительства региона.

По словам одного из источников РБК, еще одним кандидатом на пост главы Свердловской области в случае отставки Куйвашева является нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее он работал с Денисом Паслером, став в 2012 году его заместителем, когда Паслер был главой правительства Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Администрации президента также обсуждают возможную отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом 17 февраля написали "Ведомости" со ссылкой на четыре источника, близких к АП.

Губернатор якобы может покинуть свое кресло весной или осенью 2025 года. Как пишет издание, отставка обсуждается уже давно, но многое зависит от того, как скоро удастся выбрать и согласовать кандидата на смену главы региона. Так или иначе, уход Куйвашева — "вопрос решенный" и, вероятнее всего, состоится в ближайшие месяцы, считают источники.

Сам Евгений Куйвашев вскоре опроверг слухи о своей отставке и заверил, что не планирует покидать пост.

Сообщения о возможных отставках, скорее всего, представляют собой "информационную интервенцию" федеральных властей в отношении губернаторского корпуса для того, чтобы губернаторы занимались своими региональными проблемами, а не смотрели на федеральную повестку, объяснял в разговоре с Накануне.RU политолог Павел Салин.