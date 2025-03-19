В Губахе на горнолыжном курорте погиб ученый из Коми

В Губахе на горнолыжном курорте погиб мужчина. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

19 марта 2025 года мужчина 1955 года рождения в результате неосторожного катания на лыжах со склона одного из горнолыжных курортов, расположенного на территории города Губахи Пермского края, столкнулся с женщиной. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

По данным "Ъ-Прикамье", погибший - ученый и эколог Юрий Паутов. Он окончил школу в Перми, но проработал всю жизнь в Сыктывкаре, в Коми научный центр УрО РАН. Начинал младшим научным сотрудником, а закончил научную карьеру заведующим отделом леса.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.