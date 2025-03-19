19 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Суд назначил исправительные работы отцу девочки, стрелявшей в брянской гимназии

Суд в Брянске приговорил отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, к году и восьми месяцам исправительных работ.

Дмитрия Афанаскина лишили также права на приобретение или хранение оружия на 2,5 года. Гособвинение просило приговорить его к 1,5 года в колонии-поселении, передает ТАСС.

Мужчину обвинили в небрежном хранении оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, что повлекло смерть двух лиц. Афанаскин свою вину не признал.

Напомним, 7 декабря 2023 года 14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию №5 помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они были доставлены в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия, сотрудница, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.

Теги: брянск, стрельба, гимназия, девочка, отец


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