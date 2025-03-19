Организацию работы комиссии Госсовета обсудили на рабочей встрече Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин

В рамках рабочей встречи Помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин и губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорь Бабушкин обсудили основные задачи комиссии, формирование ее состава и план работы до конца года. Первое, установочное заседание комиссии, образованной Указом Президента Владимира Путина, пройдет уже на следующей неделе.

«Сегодня вопросы поддержки наших героев и их близких – главный приоритет. Комиссия должна объединить усилия всех комиссий Госсовета, органов власти, Фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. Мы должны сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Будут созданы рабочие группы по трем направлениям: 1) социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); 2) совершенствование медицинской и психологической помощи; 3) обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере.

В состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Особое внимание сотрудничеству региональных органов власти и Фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы.

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. Но конечная цель общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, и членов их семей», – уточнил Игорь Бабушкин.