Путин: Каратели, совершившие преступления против мирных жителей, должны быть наказаны

Все украинские военные, совершавшие преступления против мирных жителей Курской области, должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин.

"Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

По словам президента, все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления в Курской области, квалифицируются как террористы.

Путин также добавил, что российские войска провели "ряд дерзких операций" и завершают разгром ВСУ в Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ.

Напомним, при освобождении Суджи бойцы российской армии смогли пройти по трубе, которая ранее поставляла на Украину российский газ. Операция получила название "Поток". Военные заходили в трубу небольшими группами, чтобы их не заметили ВСУ, в итоге операция заняла несколько дней. В трубе был остаточный метан, военным пришлось 15 километров идти в водолазном оборудовании. В результате ВС РФ вышли в тыл украинской армии и нанесли удар. Участники операции "Поток" в Курской области будут представлены к наградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.