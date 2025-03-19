В Прикамье подростка, изнасиловавшего и убившего девочку, отправили в воспитательную колонию

В Кудымкаре 17-летний подросток признан виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

15 июля прошлого года пьяный подросток изнасиловал свою знакомую и утопил ее в водоеме, чтобы скрыть преступление. Тело погибшей в карьере было обнаружено 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий.

Он признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до достижения им совершеннолетия, после в исправительной колонии общего режима.