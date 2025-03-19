В Екатеринбурге вдова бойца СВО не получила выплат от страховой за его гибель

В Екатеринбурге вдова участника СВО несколько месяцев не может получить выплаты от страховой за гибель ее супруга. В ситуации разбирается депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, боец погиб в апреле прошлого года и указом президента был посмертно награжден орденом Мужества. Документы на оформление выплат по гибели были направлены из военкомата в воинскую часть в июне. К сентябрю поступила единовременная выплата от государства, а вот от страховой они так и не пришли.

В январе нынешнего года женщина обратилась в страховую, где ей сообщили, что документы к ним вообще не поступали. Вдова пожаловалась Иванову, а тот направил документы в военную прокуратуру. Там провели свою проверку и выявили "целый букет" нарушений со стороны воинской части. Выяснилось, что документы в страховую не направлены, не издан приказ о поощрении за посмертную награду и не выплачена компенсация расходов за погребение.

"Все три вопроса военная прокуратура держит на контроле. Со своей стороны остаюсь с заявительницей на связи до выплаты всех задолженностей", - отметил Максим Иванов.

Недавно депутат рассказывал о другом случае, когда многодетной вдове участника СВО задержали выплаты за погибшего на спецоперации мужа. Однако выяснилось, что в этом никто не виноват.