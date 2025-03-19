Свердловская Госавтоинспекция заявила о сбое в работе светофоров с обратным отсчетом

Свердловских водителей и пешеходов предупредили о возможной некорректной работе светофоров, оснащенных системой обратного отсчета времени.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона, в некоторых случаях такие объекты могут показывать неправильную информацию. Это может дезориентировать как водителей, так и пешеходов по реальной продолжительности горения сигналов светофора.

"Призываем проявлять повышенную бдительность и руководствоваться главным образом показаниями основного светофора. Вспомогательные устройства, такие как табло обратного отсчета, имеют информативный характер и могут предоставлять ошибочные данные", - заявили в ГАИ.

В чем причина сбоя в работе светофоров, в ведомстве не уточнили.

Напомним, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге женщина-водитель сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на "зеленый".