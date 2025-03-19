В Тюмени сгорел концертно-танцевальный зал "Золотые ворота Сибири"

Сегодня в Тюмени произошел пожар в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири", расположенном по ул. Герцена, 87.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов поступил в первом часу дня. На место выехали 12 единиц основной и специальной техники, 39 человек личного состава.

Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. На месте работали сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются.