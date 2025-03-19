"Тюменская область и ХМАО должны заменить энергетическому миру Европу". В Югре на "Нефтяной столице" обсудили перспективы ТЭК

В Сургуте на форуме "Нефтяная столица" состоялась главная пленарная сессия "ТЭК России: технологии, экономика, кадры". На ней выступили первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, губернатор Югры Руслан Кухарук, другие специалисты.

По словам Руслана Кухарука, труд первопроходцев Югры, работавших на развитие страны, сегодня вписан в историю, и на форуме "отрадно видеть" тех, кто создаёт будущее сегодня - молодых учёных, участвующих в форуме. Кухарук во время дискуссии отметил, что нефть есть во многих вещах, которые нас окружают, - многое делается из продуктов нефтегазохимии.

Не обошёл Кухарук в своём выступлении тему сложностей, которые есть у нефтяной отрасли. Объективные трудности - запасы "сложной нефти". Надо адекватно находить начуно-технологические ключи добычи такого вида "чёрного золота", говорит губернатор, отмечая, что важно для отрасли.

"Мы понимаем, что без кадров, в том числе научных, нам не сохранить имеющиеся результаты", - сказал Кухарук, уточнив, что представители иностранных компаний приезжают в Югру для того, чтобы перенять опыт.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин считает, что нефтяная индустрия динамична, и даже для поддержания сегодняшнего уровня развития отрасли нужно много сил. Для этого есть всё, в том числе и кадры. В последние годы стоимость добычи выросла в разы: стало больше горизонтального бурения, "дебет скважины" упал на треть. Это привело к тому, что затраты на добычу такого же количества нефти выросли. Видят это все, в том числе "зелёные" активисты.

"Самые ярые "зелёные активисты" "переобуваются в воздухе" и признают, что сделка ОПЕК+ и другие схожие меры могут повлиять на добычу нефти", - говорит Сорокин.

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров напомнил, что технологически извлекаемые запасы нефти России оцениваются в 31 млрд т, из них 16 млрд - трудноизвлекаемые. При этом важно рассчитывать только на себя в в теме нефтедобычи. Об этом заявил член Бюро центрального Совета Союза машиностроителей России, генеральный директор ООО "Нацпромлизинг" Дмитрий Ерошок.

"Тюменская область и ХМАО должны заменить энергетическому миру Европу. Мы должны рассчитывать только на себя. Наши союзники - армия и флот", - говорит Ерошок.

Подводя итоги разговора, Кухарук отметил, что активно разрабатывается энергетическая стратегия развития России до 2050 г., и Югра принимает в этом участие.

"Мы обязаны все вместе стараться, чтобы имеющиеся показатели нефтяного рынка не снижались", - сказал Руслан Кухарук.