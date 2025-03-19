Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе

Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли в квартире в соседнем городе Назарово, сообщило региональное следственное управление СКР.

С ней все в порядке, угрозы жизни и здоровью нет. В ближайшее время девушку доставят к следователям.

Ранее стало известно, что школьница записывала видео, где извиняется перед неким "Дядей Юрой", сидя на кладбище. В СК нашли то самое место у могилы, там обнаружены только следы девушки, пишет Shot. Также удалось найти таксиста, который отвозил школьницу на кладбище. По его словам, она ехала одна, ни с кем не разговаривала. Рассматривается версия о том, что девушка сама подстроила свое "похищение".

Ранее сообщалось, что 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя 2 часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере пришло видеообращение дочери, где она просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения.

В СК отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. Конфликтов в семье не было, с одноклассниками и друзьями – тоже.