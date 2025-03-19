В Ханты-Мансийске будут судить мать ребенка, сгоревшего в запертой квартире

Жительница Ханты-Мансийска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 3 ноября.

Обвиняемая оставила четырехлетнего ребенка одного в квартире, заперла дверь, а сама ушла пить алкоголь в компании знакомых. Оставленный без присмотра ребенок устроил поджог и погиб во время пожара от острого отравления окисью углерода.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.