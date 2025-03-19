101-летнюю бабушку эвакуировали из освобожденной Суджи

Из освобожденной Суджи эвакуирована 101 -летняя Ольга Минченко. Бабушку осмотрели медики и забрали в больницу.

У женщины нашлись родственники, они приехали из Тулы и заберут ее к себе, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф. Волонтеры будут сопровождать Ольгу Минченко. "Они занесут ее на руках в вагон поезда и сопроводят до места назначения, поедут вместе с ней", - сообщил собеседник агентства.

18 марта МЧС России сообщило, что из Суджанского района Курской области вывезли 501 человека. С августа по заявкам родственников и близких спасатели помогли восстановить связь более чем с 1700 гражданами.

Напомним, 13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области. 12 марта сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации Суджи в самом центре города, где подняли флаг.