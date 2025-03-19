Парламент Забайкалья решил выйти с инициативой в Госдуму по запрету на продажу алкоголя в придорожных кафе

Сегодня состоялось заседание парламента Забайкальского края, на котором депутаты одобрили инициативу выйти в Государственную Думу с предложением о запрещении продажи алкоголя в придорожных кафе по всей стране.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Кон Ен Хва пояснил: "Напомню, что в 2011 году была запрещена продажа алкоголя на автозаправках, и это решение все поддерживают. Теперь мы говорим о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе — это логичный следующий шаг. Все понимают, что если водители имеют легкий доступ к алкоголю, они не успевают трезветь перед тем, как садятся за руль. Это приводит к серьезным авариям".

Депутаты Забайкалья считают, что запретная мера необходима в свете высокой статистики "пьяных" аварий со смертельными исходами.

На заседании парламента замглавы РСТ Забайкальского края Оксана Дорожкова, выступая перед парламентариями, отметила, что именно высокий уровень ДТП с участием пьяных водителей требует незамедлительных действий. Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения остается серьезной для России проблемой. Водители часто останавливаются в кафе вдоль дорог, где употребляют спиртное, а затем продолжают движение, что приводит к ДТП, результатом которых становятся человеческие трагедии, в том числе и смертельные случаи.

Так, согласно данным ГАИ, только в период с 2022 по 2024 годы произошло почти 40 тысяч аварий с пьяными водителями. В 2022 году более 10% всех ДТП были соверешены нетрезвыми водителями, а в 2023 году — более 16%. Четверть смертей в результате ДТП стали итогом управления автомобилем водителями в состоянии опьянения.

В значительной степени проблема нетрезвых водителей актуальна для регионов ДФО. Так, в Республике Алтай, Бурятия фиксируются особенно высокие показатели смертности от ДТП с участием пьяных водителей.

В самом Забайкальском крае с 2023 по 2024 годы зафиксировано 547 аварий с пьяными водителями, в которых погибли 200 человек. И 10% из этих ДТП произошли как раз вблизи придорожных кафе.

Спикер парламента Забайкалья Кон Ен Хва отметил: "Согласно статистике ГАИ, Забайкалье занимает одно из первых мест по количеству ДТП с пьяными водителями. Многие из этих водителей садятся за руль после посещения придорожных кафе. Если запретить продажу алкоголя в таких кафе, это поможет не только водителям, но и пассажирам, которые смогут безопасно добраться до места. Мы считаем, что это правильная и своевременная мера, и надеемся на поддержку Государственной Думы".

В ходе заседания ЗакСобрания Забайкалья Оксана Дорожкова также проинформировала, что в 2023 году контролирующие органы Забайкальского края провели 19 проверок придорожных кафе, включая 9 инспекций и 10 контрольных закупок. В ходе проверок выявили такие нарушения, как продажа алкоголя без лицензии и документов. Из незаконного оборота изъяли более 1230 литров алкоголя и составили 13 протоколов о правонарушениях.

Краевые депутаты, заслушав всю информацию, пришли к единогласному решению - выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу с предложением запретить продажу алкоголя во всех придорожных кафе страны.