Мэрия Екатеринбурга просит жителей оценить качество уборки снега в городе

Администрация Екатеринбурга просит жителей оценить качество уборки города от снега этой зимой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, горожан приглашают принять участие в опросе и выразить свое мнение о качестве содержания объектов улично-дорожной сети (УДС). Опрос будет проводиться до 25 марта.

Жителям предлагается ответить всего на один вопрос: "Удовлетворены ли Вы качеством содержания объектов УДС в Екатеринбурге в зимний период 2024-2025 годов?". Варианты ответа предусмотрены для каждого района. Опрос проводится на сайте Госуслуг.

Напомним, в январе нынешнего года прокуратура выявила нарушения при уборке снега в районах Екатеринбурга. А глава города Алексей Орлов заявлял, что "во дворах просто безумие творится" и призывал лучше бороться с наледью.