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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главного тренера "Автомобилиста" вновь наградили за заслуги перед Свердловской областью

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин вновь награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" – на этот раз I степени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

18 марта Заварухин праздновал юбилей, ему исполнилось 50 лет. Указ губернатора о его награждении также был подписан накануне. Торжественная церемония вручения знака отличия состоится позже.

Хоккеисты ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Заварухин возглавляет тренерский штаб "Автомобилиста" с ноября 2021 года. Он является самым успешным тренером в истории клуба. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата КХЛ и до последнего билась в Кубке Гагарина, уступив в полуфинале будущему обладателю трофея – магнитогорскому "Металлургу". За это Николай Заварухин был награжден знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

После исторического сезона контракт с главным тренером "Автомобилиста" был сразу же продлен. В нынешнем сезоне екатеринбургский клуб уже досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

Теги: Заварухин, тренер, награждение, юбилей


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