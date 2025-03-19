Главного тренера "Автомобилиста" вновь наградили за заслуги перед Свердловской областью

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин вновь награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" – на этот раз I степени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

18 марта Заварухин праздновал юбилей, ему исполнилось 50 лет. Указ губернатора о его награждении также был подписан накануне. Торжественная церемония вручения знака отличия состоится позже.

Напомним, Заварухин возглавляет тренерский штаб "Автомобилиста" с ноября 2021 года. Он является самым успешным тренером в истории клуба. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата КХЛ и до последнего билась в Кубке Гагарина, уступив в полуфинале будущему обладателю трофея – магнитогорскому "Металлургу". За это Николай Заварухин был награжден знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

После исторического сезона контракт с главным тренером "Автомобилиста" был сразу же продлен. В нынешнем сезоне екатеринбургский клуб уже досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.