В Прикамье лед с крыши упал на подростка

В Лысьве снежная наледь упала на 14-летнего подростка. Мальчик госпитализирован с травмой головы, ему оказывается необходимая помощь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошел 15 марта. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, должностные лица управляющей компании, ответственные за обеспечение надлежащего состояния жилого фонда, заведомо зная о необходимости выполнения обязательств в рамках договора управления многоквартирным домом по улице Орджоникидзе города Лысьва, располагая информацией об изменении погодных условий, наличии осадков в виде снега, не организовали надлежащий контроль за очисткой крыш.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



