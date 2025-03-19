"Попаримся не скоро": в Екатеринбурге произошло обрушение на стройке спа-комплекса

В Академическом районе Екатеринбурга минувшей ночью произошло обрушение на стройке спа-комплекса.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", обрушение случилось при заливке цемента на стройке по улице Рябинина.

"Ночью при заливке бетоном основания пола второго этажа не выдержала опалубка. Надеюсь, никто не пострадал. Попаримся не скоро", - рассказал очевидец.

Накануне.RU обратилось за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Рябинина и Краснолесья на месте бывшей штрафстоянки в Академическом построят банный комплекс.